Instagram Tadeu Schmidt se emociona com despedida do ‘Fantástico’: ’14 anos de história’





Tadeu Schmidt se despediu do “Fantástico” para comandar a próxima edição do Big Brother Brasi e se emocionou nesta segunda-feira (15) em suas redes sociais.





Em seu perfil do Instagram, o apresentador compartilhou registros do momento especial no programa. “O dia mais feliz da carreira!!! Um dos dias mais felizes da vida!!! Jamais esquecerei esse 14/11… Deixo o @showdavida realizado e parto para o @bbb empolgadíssimo!!!”, iniciou.

“Que homenagem LINDA, os amigos do Fantástico prepararam pra mim!!! 14 anos de história embalados em um VT emocionante!!! Muito obrigado, queridos!!! Vocês moram no meu coração pra sempre!!!”, continuou.

Por fim, agradeceu os presentes. “E o presente que eu ganhei, que coisa mais linda!!! E escolheram exatamente os cavalinhos que participaram da minha despedida! Que demais!!! Hoje, eu tô naquele esquema: alguém me dá bom dia, eu começo a chorar… Não repara, não… É felicidade!!!”, concluiu.

Nos comentários, os fãs celebraram com o artista. “Merece demais o carinho, a despedida e todo sucesso do mundo no novo desafio”, comentou Fernanda Gentil. “Boa sorte e muito sucesso”, disse outro. “Sucesso garantido”, completou mais um.