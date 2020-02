Tadeu Schmidt revela que grava chamadas do Fantástico de bermuda

O jornalista Tadeu Schmidt mostrou hoje que as chamadas do Fantástico podem ser gravadas de informalmente.

O apresentador publicou em seu Instagram duas imagens em que aparece vestindo uma bermuda para gravar as chamadas do programa.

“Hoje em dia, como todos os apresentadores ficam em pé nos seus telejornais, tornou-se impossível usar bermuda. Mas, na gravação de chamadas, com a câmera fechada…”, revelou o segredo. “Quando vocês virem as chamadas do Fantástico neste fim de semana, já vão saber como elas foram gravadas”, completou.

Segundo o jornalista, há uma lenda de que Cid Moreira também apresentava o Jornal Nacional de bermuda