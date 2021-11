Tadeu Schmidt agradece mensagens de fãs: ‘Não consegui parar de chorar ainda’

Reprodução/Instagram Tadeu Schmidt se emociona e agradece carinho

Tadeu Schmidt, que se despediu do “Fantástico” na noite de domingo (14), usou os stories do Instagram para agradecer as mensagens de carinho que vem recebendo dos fãs e amigos desde a noite de ontem.

“Noite de segunda-feira e eu ainda não consegui responder todas as mensagens que recebi no WhatsApp desde ontem, nunca vou conseguir responder todas no Instagram. Então queria pedir desculpas a quem eu por ventura não venha a responder”, começou o novo apresentador do “Big Brother Brasil”.

“Não consegui nem parar de chorar ainda. Alguém encontra comigo e fala: ‘Tadeu tudo bem?’ e eu: ‘tudo bem’ [simulando choro]”, disse.

Por fim, visivelmente emocionado, ele agradeceu ao carinho que está recebendo. “A quantidade de amor que recebi nas últimas horas foi inacreditável. Muito obrigado, pessoal, que dia feliz que tô vivendo, que momento maravilhoso”, completou.