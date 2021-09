Ana Marques Tablets da Amazon passam na Anatel e podem chegar oficialmente ao Brasil

Após lançar os novos aparelhos da linha Echo no Brasil, a Amazon pode estar planejando lançar oficialmente dois modelos de tablets no país. É o que indicam os documentos de conformidade técnica obtido junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pelo Tecnoblog .

Os certificados concedidos à Amazon são para dois dispositivos, registrados sob os códigos distintos: M2L3EK e M2L4EK . Entretanto, as nossas buscas por estes modelos não resultaram em nenhuma correspondência aparente, o que pode significar que são produtos ainda não anunciados pela companhia .

Apesar de o relatório deixar claro que a certificação é para aparelhos “do tipo computador tablet com comunicação sem fio”, não há a especificação sobre o nome comercial ou qualquer pista sobre a ficha técnica dos produtos.

Certificado de conformidade técnica do tablet da Amazon (Imagem: Reprodução/Tecnoblog)

A documentação mostra ainda que os tablets vêm sem carregador (fonte) na caixa, e um deles (M2L4EK) é compatível com carregadores sem fio, enquanto o outro é alimentado apenas por porta USB.

Você viu?

Amazon anunciou novos Fire HD 10 em abril

Vale lembrar que, em abril de 2021, a Amazon anunciou novos tablets Fire HD 10 (versões convencional, Plus e Kids). Os dispositivos foram apresentados no exterior por preço a partir de US$ 150, com chegada marcada para o final de maio ao mercado internacional, sem previsão para o Brasil.

Os tablets têm versões de 32 GB e 64 GB de armazenamento, além de design mais moderno, com bordas mais finas ao redor da tela Full HD de 10 polegadas. Enquanto o modelo convencional conta com memória RAM de 3 GB, a versão Plus tem 4 GB e suporte a carregamento sem fio.

Já o Fire HD 10 Kids tem display com resolução HD e uma capa resistente, com suporte para facilitar o uso por crianças. Além disso, o tablet traz conteúdo infantil do Amazon Kids+.

Colaborou: Everton Favretto .

Tablets da Amazon passam na Anatel e podem chegar oficialmente ao Brasil