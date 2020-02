Tabata Amaral passa carnaval no Sambódromo de São Paulo

arrow-options Reprodução/Instagram Tabata no Sambódromo

A deputada federal Tabata Amaral (PDT) passou a sexta-feira (21) de carnaval no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. Ornamentada com lantejoulas e bujiterias em tons de rosa, a política assistiu aos desfiles das escolas de samba de São Paulo.

“Quando eu era pequena, sempre via o desfile das escolas de samba pela TV. Ver tudo isso de pertinho pela primeira vez foi emocionante demais”, escreveu Tabata em seu Instagram.

Tabata é natural de São Paulo e entre suas pautas está a luta pela igualdade de gênero. Entre as fotos que ela divulgou, há uma de um cartaz escrito “lute com uma garota” utilizado por uma das escolas de samba no Sambódromo . A deputada desejou que este carnaval tenha “muito respeito e amor, para todos”.