System Of A Down lança duas músicas em apoio ao povo do Azerbaijão e da Turquia

O System Of A Down lançou nesta sexta-feira (6), duas músicas inéditas em 15 anos em apoio ao povo do Azerbaijão e da Turquia . Trata-se de Protect The Land e Genocidal Humanoidz , que já estão disponíveis nas plataformas digitais pela Sony Music , via Columbia Records .

Ambas as faixas foram produzidas por Malakian , que também escreveu as músicas e as letras. As faixas também estão disponíveis para compra no Bandcamp com royalties da banda destinados ao Fundo Armênia .

No mês passado, profundamente afetado pelos ataques surpresa injustificados e bombardeios de civis perpetrados pelo Azerbaijão e pela Turquia (a Turquia foi responsável pelo genocídio de 1,5 milhão de armênios em 1915, e negou isso por mais de 100 anos), Dolmayan enviou uma mensagem de texto para seus três companheiros de banda: “Eu mandei uma mensagem: ‘Não importa como nos sentimos um pelo outro, não importa quais questões permaneçam do passado, precisamos colocá-las de lado porque isso é maior do que o System Of A Down e maior do que todos nós … precisamos fazer algo para apoiar nosso povo’”.

Juntos, em uma teleconferência subsequente, todos expressaram a mesma preocupação e a importância vital de ajudar de alguma forma, da forma que conhecem melhor, através da música.

“A agressão e a injustiça que estão sendo perpetradas contra o povo armênio em Artsaque e na Armênia pelo Azerbaijão e pela Turquia é uma violação dos direitos humanos e um crime de guerra” , disse Tankian . “Todos nós no System percebemos que esta é uma batalha existencial para o nosso povo, então isso é muito pessoal para nós. O que precisamos agora é que o mundo coloque a política de lado e apoie a Armênia, sancionando a Turquia e o Azerbaijão e reconhecendo Artsaque”.

Confira abaixo os clipes de Protect The Land e Genocidal Humanoidz: