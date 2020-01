Suzuki lança série Forest do Jimny

arrow-options Divulgação Suzuki Jimny Forest: série especial vem com pintura verde e bagageiro espaçoso na capota entre os itens de série da novidade

A Suzuki lança a série especial Forest do pequeno Jimny. Seguindo o mesmo padrão do Desert, a novidade conta como diferenças em relação às demais versões do modelo itens como a pintura Verde Floresta em contraste com elementos na cor grafite, entre os quais para-choque, grade frontal, snorkel e rodas de aro 15 pintadas de grafite, montadas em pneus para serem usados 80% em trechos de terra.

Além dos detalhes estéticos, o Suzuki Jimny Forest vem com maior altura livre do solo, com 26,8 cm, o que ajuda a enfrentar obstáculos pelo caminho com maiores ângulos de entrada e saída. Também para deixar o jipinho ainda mais valente, instalaram uma chapa a caixa de transferência na parte inferior e quatro protetores dos braços da suspensão, que reforçam suas habilidades no off-road.

Na lista de novidades do Jimny Forest destaca-se também o amortecedor de direção, deixando a condução ainda mais suave, principalmente em terrenos muito acidentados. E o bagageiro tipo cesta, bem como acabamento central do painel são na cor verde, harmonizando com o padrão de estilo visto no exterior. Os bancos recebem capa em revestimento premium preto, com bolsos laterais, costura cinza e estampas com alusão às “marcas de pneu”, enquanto a inscrição “Forest” aparece bordada no encosto.

O utilitário traz também central multimídia de 7 polegadas, com espelhamento da tela do celular, bancos traseiros com ancoragem ISOFIX, direção com assistência hidráulica e sistema de tração 4×2 ou 4×4, com reduzida que permite mudar de 2WD para 4 WD em velocidades de até 100 km/h.

O motor do Suzuki Jimny Forest é 1.3, de 85 cv, movido a gasolina, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Entre outros pormenores há duplo comando de válvulas com variador de fase, escapamento de aço inox, velas de longa duração e injeção eletrônica sequencial. De acordo com a fabricante, a garantia é de três anos, com revisões com preço fixo. Confira abaixo o vídeo de lançamento.