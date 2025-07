Suzano recebe alunos de escola municipal em ação de educação ambiental em Aracruz

Estudantes do CMEB Honório Nunes Jesus visitaram a unidade da empresa e participaram do programa Guardiões da Floresta

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, recebeu em sua unidade industrial de Aracruz, um grupo de 24 alunos com idades entre 8 e 12 anos, acompanhado de quatro professoras do Centro Municipal de Educação Básica (CMEB) Honório Nunes Jesus, do bairro Morobá. A visita fez parte do programa Guardiões da Floresta, voltado à educação ambiental e à sensibilização das futuras gerações quanto à importância da preservação dos recursos naturais.

Durante a visita, as crianças participaram de atividades educativas que abordaram temas socioambientais e conheceram de perto o funcionamento da fábrica da Suzano e sua relação com o meio ambiente.

“Começamos o projeto em 2023 com a meta de atender 200 crianças, e hoje já são mais de 1.700 participantes por ano. O programa atende escolas de comunidades rurais e o impacto positivo que ele tem trazido está superando nossas expectativas. Estamos muito felizes com o engajamento e queremos seguir ampliando o programa, conscientizando cada vez mais crianças e comunidades para proteger nossas florestas e garantir um futuro melhor”, afirmou Douglas Guedes, Gerente de Inteligência Patrimonial da Suzano.

Uma das professoras que acompanhou a visitação foi Thaís Loureiro Bossato, que aproveitou para agradecer à Suzano e comentou sobre a representatividade do programa de educação ambiental para os jovens alunos. “A presença da Suzano em Aracruz já é muito importante por todo o desenvolvimento da cidade e pela geração de empregos, mas ainda tem também a oportunidade que é oferecida às crianças de conhecerem um projeto que fala sobre o meio ambiente e natureza. Elas precisam entender a importância e aprender a cuidar das florestas. Então, o programa Guardiões da Floresta tem um enorme significado dentro das escolas e a gente agradece por tudo isso”.

O projeto Guardiões da Floresta

O projeto Guardiões da Floresta é uma iniciativa da área de Inteligência Patrimonial da Suzano, criada para promover a educação ambiental em escolas e comunidades rurais. Com ações que se estendem por diversos estados brasileiros, como Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Maranhão e Mato Grosso do Sul, a iniciativa já impactou mais de 28 mil pessoas só em 2024.

Nas escolas, o foco é a abordagem preventiva e educativa para ensinar sobre sustentabilidade, preservação ambiental e combate a crimes ambientais. As crianças são estimuladas a levar os conhecimentos adquiridos para suas casas, ampliando o impacto das ações. Além das atividades em sala de aula, o projeto também promove a Copa Guardiões da Floresta, torneio esportivo entre escolas rurais, que une esporte, cidadania e consciência ecológica. Em 2024, o evento reuniu 12 equipes de escolas da Bahia e do Espírito Santo.

A comunidade também pode contribuir ativamente com o projeto por meio do canal gratuito de denúncias, por meio do número 0800 203 0000 (telefone e whatsapp), disponível para o registro de crimes ambientais como desmatamento, queimadas, caça ilegal e pesca predatória.