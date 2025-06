Suzano abre vagas para formação de aprendizes em São Mateus

Curso é destinado a adolescentes com 17 anos e 11 meses de idade completos até o mês de setembro, residentes no município

Jovens com 17 anos e 11 meses de idade, moradores de São Mateus, que desejam ingressar na maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, a Suzano, não podem perder essa oportunidade: a companhia está com inscrições abertas, até o dia 11 de julho, para a formação profissional de aprendizes na área de Mecânico de Manutenção de Máquinas Florestais.

Os pré-requisitos para participar são: ter Ensino Médio completo ou cursando; ter 17 anos e 11 meses completos; residir em São Mateus; disponibilidade para realizar as aulas nos horários determinados; ter interesse em conhecer e aprofundar a formação na área de Aprendizagem em Mecânico de Manutenção de Máquinas Florestais.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de São Mateus, no horário das 7h30 às 11h30, com aulas teóricas e práticas simuladas por 1 ano. Ao longo da qualificação, os aprendizes serão capacitados sob supervisão de profissional habilitado, conforme procedimentos operacionais, atendendo normas de segurança e socioambientais.

As inscrições devem ser feitas pela página da Gupy, no link: https://suzano.gupy.io/ jobs/9352007?jobBoardSource= share_link. Além de oferecer capacitação, o curso vai possibilitar a inclusão dos participantes em futuras posições na empresa, conforme disponibilidade de vagas, e promover a geração de oportunidades de trabalho nas regiões em que a empresa atua.

Serviço:

Turma de aprendizes em Mecânico de Manutenção de Máquinas Florestais

Local: Senai de São Mateus

Inscrições: Até 11/07/2025 pelo site https://suzano.gupy.io/ jobs/9352007?jobBoardSource= share_link