Suzana Alves recria encontro com sua versão do passado usando IA: ‘Eu abracei ‘

“Eu abracei o meu passado… e encontrei o propósito que Deus escondia nele”, escreveu Suzana na legenda, afirmando que revisitar sua antiga fase simboliza cura e redenção.

Convertida há cerca de 20 anos, a ex-Tiazinha fala com frequência sobre os desafios de interpretar uma figura marcada pela sensualidade e sobre os problemas psicológicos que enfrentou no auge da fama, como crises de pânico e ansiedade. Em entrevista recente, contou que voltar a ser morena, após anos loira e grisalha, foi um processo de reconexão e aceitação. Confira abaixo: