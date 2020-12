SUV Nissan Magnite estreia na Índia com motor e preço de Renault Kwid

Divulgação Nissan Magnite: SUV para países emergentes promete agitar ainda mais o segmento que está em efervescência





A Nissan inicia o oficialmente no mercado indiano as vendas do Magnite . O novo SUV compacto, que é feito sobre uma variação da plataforma do Renault Kwid, está cotado para ganhar produção no Brasil, onde irá ocupar a mesma faixa de preços do finado compacto March.





Com 3,99 m de comprimento, 1,76 m de largura e 1,57 m de altura, o Nissan Magnite tem porte de hatch compacto e é 30 cm mais curto do que o Kicks , mas com a mesma largura da carroceria. No país asiático, o Magnite está disponível em dez configurações diferentes. A mais acessível delas é a XE, que parte de 499 mil rúpias (cerca de R$ 35.200). Valor que no mercado indiano é equivalente ao das versões mais caras do Renault Kwid .

Nesta configuração, o SUV traz o motor 1.0 aspirado de código B4D e 72 cv (o mesmo do Kwid vendido por aqui), que é combinado a um câmbio manual de cinco marchas. Com visual básico, deixa de lado itens como rodas de liga leve (trocadas por rodas de aço sem calotas), os faróis e lanternas de LED e as características luzes diurnas no para-choque.





A simplicidade se repete no interior, onde o Magnite XE traz um painel digital com tela monocromática e não conta com sistema de som. Só não fica tão pelado por trazer itens como direção com assistência elétrica e coluna regulável, ar-condicionado e vidros elétricos nas quatro portas.

Além do propulsor 1.0 aspirado, o Magnite está disponível também com um novo motor 1.0 turbo de três cilindros, capaz de desenvolver 100 cv e que pode ser combinado a um câmbio manual de cinco marchas ou automático CVT. A versão mais cara do SUV é a XV Premium com o motor 1.0 turbo e o câmbio automático, que parte de 935 mil rúpias (cerca de R$ 66 mil).





Bem mais completa, traz faróis de LED, painel com tela TFT de 7″, rodas de 16″, controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, central multimídia de 8″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, chave presencial e a até saídas de ar-condicionado para a traseira.

Como opcional, o comprador do Nissan Magnite pode pedir ainda itens como carregador por indução, purificador de ar, iluminação ambiente configurável e som com alto-falantes JBL.