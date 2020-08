SUV elétrico Nissan Ariya é confirmado para o Brasil em 2022

Divulgação Nissan Aryia: novo SUV elétrico da marca japonesa ditará o novo estilo que será adotado nos próximos lançamentos

Depois de perder mercado para marcas norte-americanas e europeias ao redor do mundo, as montadoras japonesas retomam a ofensiva. E o SUV elétrico Nissan Aryia é uma das apostas.

De acordo com a estratégia da Nissan, que passará a vendê-lo no Japão na metade do ano que vem, a novidade chegará também ao Brasil, após outros países. Desembarca nos EUA no fim de 2021, enquanto que na Europa e nos demais mercados, a partir de 2022.

Por enquanto, a Nissan diz apenas que o Aryia será vendido no Brasil, mas sem data definida. O modelo é uma das evidências acerca da baixa velocidade em que os carros elétricos estão chegando ao País, decorrente, principalmente, da alta do dólar.

Estreia novas tecnologias

Divulgação Visual do interior é totalmente novo, com itens de conectividade mais evoluídos ante os modelos vendidos atualmente

Fabricado sobre uma nova plataforma que será utilizada em outros futuros projetos elétricos da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o Nissan Ariya é um SUV de porte médio, com 4,595 m de comprimento e entre-eixos de 2,775 m. Bem maior que o Kicks , que é 30 cm mais curto.

Com uma carroceria que segue o estilo SUV cupê , os detalhes que mais chamam a atenção são o logo na grade dianteira, que é iluminado por 20 LEDs, além das grande rodas (de 19″ ou 20″) e dos finos faróis de LED compostos por quatro projetores de 20 mm.

Já no interior, o painel é minimalista e quase não traz botões, enquanto o quadro de instrumentos digital forma um conjunto único de telas com o sistema multimídia. Confira mais detalhes nas imagens do vídeo abaixo.

No pacote tecnológico, o grande destaque é o sistema de condução semi autônoma Pro Pilot 2.0, que utiliza um conjunto de sete câmeras, radares e 12 sensores ultrassônicos, além dos mapas 3D do sistema de navegação, para permitir a condução do veículo em uma rota pré-determinada quase sem a interferência do condutor. Outro destaque é o Pro Pilot Remote Park, que permite ao motorista fazer manobras de estacionamento de fora do carro.

O SUV elétrico conta com duas opções de bateria (de 65 kWh ou 90 kWh) e quatro níveis de potência, com um motor (tração dianteira, de 218 e 242 cv) ou dois propulsores (tração integral, 340 e 394 cv).

Na configuração mais simples, com bateria de 65 kWh e motor de 218 cv, o Ariya é capaz de rodar até 450 km (ciclo WLTC Japan). Já na topo de linha, de 394 cv e bateria de 90 kWh, o SUV é capaz de rodar até 580 km.

A maior autonomia do Nissan Ariya , porém, está reservada para a configuração com motor de 242 cv e a bateria de 90 kWh, que pode rodar até 610 km na estimativa da marca japonesa.