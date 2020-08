SUV elétrico Mercedes-Benz EQC 400 chega ao Brasil

Divulgação Mercedes-Benz EQC 400 desembarca como primeiro SUV totalmente elétrico da marca no Brasil

A Mercedes-Benz inicia neste mês de agosto as vendas do EQC 400 no Brasil. Com pré-venda iniciada em fevereiro, o SUV elétrico estreia agora nas concessionárias com preço de tabela de R$ 575.000.





Derivado do GLC, o EQC 400 está equipado com dois motores elétricos (um para cada eixo) com potência de 408 cv. Dotado de um conjunto de baterias de 80 kWh, o SUV roda até 445 km, além de acelerar de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos e atingir os 180 km/h de velocidade máxima.

Como já era de se esperar em um SUV de uma marca premium, o EQC 400 traz bancos dianteiros com ajustes elétricos e memório, sistema de som premium Burmester, central multimídia inteligente MBUX, assistente ativo de estacionamento e sistema de direção semiautônomo.





Além do EQC 400 , o comprador leva ainda um carregador do tipo wallbox , que será instalado por meio de uma parceria entre a Mercedes-Benz e a Enel X e que inclui no pacote um ano de energia elétrica gratuita para recarregar o veículo.

Apesar da grande similaridade entre os modelos da Mercedes, a montadora preferiu diferenciar o SUV elétrico dos demais. Mesmo assim, isso não acontece no interior. Sua dianteira é marcada pelos faróis finos, o grande logotipo da estrela de três pontas e grade relativamente grande.

Na traseira, as lanternas acabam unidas por uma estreita barra, que até pode lembrar o rival Porsche Cayenne. Em relação a tamanho, o Mercedes-Benz EQC é um pouco maior do que o Jaguar I-Pace, seu concorrente direto. São 4,76 metros de comprimento, 1,88 m de largura e 1,62 m de altura. O entre-eixos é de 2,87 m. No porta-malas, vão 500 litros. Veja abaixo o vídeo oficial do Mercedes EQC 400 .