SUV elétrico BMW iX3 pode rodar quase 460 km sem recarregar

Divulgação BMW iX3: SUV elétrico simboliza o início de uma nova era na marca alemã sediada em Munique

A BMW revelou nesta terça-feira (14) a versão de produção do SUV elétrico iX3. Baseado no X3, o modelo será lançado até o fim do ano na China, onde será produzido também para exportação em uma fábrica em Shenyang.

O BMW iX3 está equipado com um conjunto motriz elétrico eDrive de quinta geração, que será terá diversos componentes aproveitados nos futuros modelos iNext e i4. Um dos recursos que fazem a sua estreia no iX3 é o sistema de carregamento de energia que alimenta tanto a bateria de alta tensão do motor quanto a convencional de 12V. Usando uma estação de recarga rápida, é possível carregar 80% da bateria em 34 minutos.

Com motor de potência equivalente a 286 cv e torque de 40,79 kgfm de torque, o iX3 utiliza um conjunto de baterias de 80 kWh, posicionadas na parte inferior do veículo e que permitem uma autonomia de 459 quilômetros no ciclo WLTP. O SUV elétrico acelera de 0-100 km/h em 6,8 segundos e atinge os 180 km/h de velocidade máxima.

Divulgação BMW iX3 não tem escapamento na traseira porque funciona apenas com motores elétricos que não emitem gases poluentes

De acordo com a BMW, boa parte da plataforma do X3 convencional foi aproveitada, com modificações feitas apenas para suportar os itens adicionais do conjunto motriz elétrico. Com centro de gravidade 7,5 cm mais baixo que o do carro a combustão, a montadora garante que esse X3 elétrico tem um desempenho ainda melhor em curvas. Além da suspensão adaptativa padrão, o modelo pode receber como opcional a Adaptative M, com acerto mais esportivo.

Divulgação Baterias ficam na base do carro, sem ocupar espaço e sem prejudicar o equilíbrio do carro nas curvas

O BMW iX3 estará disponível inicialmente em duas versões, que serão equipadas com itens como assistente de estacionamento, controlador automático de velocidade adaptativo, assistente de direção com controle de pista e ar-condicionado automático de três zonas com função de pré-aquecimento e pré-resfriamento da cabine.