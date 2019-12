Susto! Carro explode em posto de combustíveis durante abastecimento; assista

arrow-options Reprodução / Redes Sociais Carro teve parte traseira destruída. Cilindro de GNV permaneceu intacto apesar da explosão.

Um carro explodiu durante o abastecimento de Gas Natural Veicular (GNV) em um posto de combustíveis localizado em Assu, interior do Rio Grande do Norte, na noite da quarta-feira (25). O caso aconteceu por volta das 21h, às margens da BR-304. A polícia militar foi acionada uma hora após a explosão. Ninguém ficou ferido.

Leia mais: Menino morto por cães será enterrado nesta quinta em São Paulo

Imagens das câmeras de segurança do posto de abastecimento mostram o momento em que o motorista abre a mala do automóvel e ajusta a posição de um cilindro de gás. Em seguida, o homem fecha o porta-malas e se direciona para a parte da frente do veículo. Poucos segundos depois, o carro entra em combustão.

O banco de trás do carro e a mala ficaram destruídos com a explosão . A parte frontal do veículo não ficou parcialmente preservada. As imagens do vídeo também mostram que o cilindro de GNV que estava na mala do carro também ficou intacto.