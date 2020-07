Sustentabilidade é tema do novo episódio de Just Talk – O Podcast do TJES

Integrante do Núcleo Socioambiental, a servidora Amina Moreira explica como a pandemia provocou mudanças narelação do homem com o meio ambiente.

O novo episódio de Just Talk – o Podcast do TJES – aborda o tema da Sustentabilidade, um conceito que envolve o equilíbrioentre três esferas: social, econômica e ambiental. A arquiteta e integrante do Núcleo Socioambiental, Amina Moreira, explica como a Pandemia de Covid 19 afetou a relação das pessoas com o trabalho, com o consumo e com o meio ambiente.

Ligado ao bem estar e à qualidade de vida, o trabalho passou a ser exercido em Homeoffice pela maioria das pessoas. A servidora dá dicas de como organizar e adequar o ambientedentro de casa, para torná-lo mais agradável e saudável:

“A primeira coisa é você ter um espaço, não improvisado, masum espaço separado. Não precisa ter o material de escritório, mas uma mesa, uma cadeira para te acomodar. A mesa deve estar no local bem iluminado e bem ventilado.

Quanto à ergonomia, o monitor do computador não deve estarnem muito alto em relação à linha dos seus olhos nem muito baixo. Os antebraços têm que ficar paralelos em relação ao braço da cadeira. E a altura da cadeira tem que ser confortável para que seus pés fiquem firmes, apoiados no chão ou sobre um apoio de pé”.

Para gastar menos energia elétrica o ideal é trabalhar próximoà janela, com a iluminação natural, de preferência vindo da lateral, para não ofuscar os olhos. Ou, então, em local onde haja uma boa iluminação artificial, preferencialmente com luz de LED, que é mais econômica.

“Hoje em dia, a gente tem várias opções de lâmpadas de 6watts, 7 watts, 9 watts, que iluminam o equivalente a uma lâmpada antiga incandescente de 60 watts. E você tem o mesmo conforto e a mesma qualidade de iluminação. Fora a vida útil dessas lâmpadas, que é muito maior.”.

Para evitar o desperdício de água ao tomar banho ou lavarlouça, a arquiteta indica chuveiros ou torneiras que já possuamdispositivos chamados aeradores.

“Eles ajudam a espalhar a água. Dão sensação de que tem muita, mas na verdade cai menos água. Eles ajudam a reduzir o consumo, pelo tempo que a torneira fica aberta. Existemdispositivos que podem chegar a economizar até 60% da água, só pelo fato de terem um aerador. E, na hora de lavar a louça, também dá para usar um guardanapo de papel para tirar o excesso de comida e óleo. O que ajuda a reduzir a quantidadede água e sabão a serem utilizados”.

A servidora também fala sobre a conscientização na hora de fazer a separação e o descarte do lixo produzido dentro de casa: “Acho que é muito válido para quem está começando,pelo menos separar o lixo úmido do lixo seco. E quem já puder fazer a separação por itens, metais, vidros, plásticos, papel,papelão, vai ajudar ainda mais o meio ambiente”.

Para Amina, a Pandemia também é uma boa época para reorganizar o armário de roupas, os armários da cozinha e o quarto de brinquedos. Um momento de ajudar a quem precisa, de revisar valores e comportamentos:

“Tem itens que a gente nem olha há 6 meses e que talvez poderiam fazer a felicidade de outra criança, de outra pessoaque está precisando mais do que a gente. É um momento, sim,de revisão de necessidade. É um momento de revisão de atenção, de afeto, é um momento de solidariedade. O meio ambiente e a sustentabilidade não são assuntos do futuro são assuntos do hoje. Eu acho que a gente está vivendo já a transformação. É hora de repensar o consumo dos combustíveis, de água, e implementar novas formas de energia.

Começa dentro da nossa casa, depois no nosso prédio, com efeito na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. É aquele pouquinho que vai levar a uma mudança efetiva doconjunto.

A sustentabilidade veio para ficar e quem não aderir a essaonda de uma maneira voluntária, vai ser levado por ela. A Covid veio para mostrar que estamos todos no mesmo barco”, finaliza Amina.

Vitória, 09 de julho de 2020

