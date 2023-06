Sustentabilidade e saúde são tema de evento realizado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo na última sexta-feira, 16

O quadro funcional do Poder Judiciário do Espírito Santo teve a oportunidade de participar do evento “Descomplicando a Sustentabilidade” que ocorreu na última sexta-feira (16). O encontro, que teve a presença do presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, do conselheiro do TCES Domingos Taufner, de desembargadores, juízas e juízes e de servidoras e servidores, contou com ações de saúde, exposição de produtos sustentáveis, além de uma palestra sobre moda sustentável.

Levando em consideração uma das determinações do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a promoção de ações de saúde por Tribunais de todo o país, o TJES ofereceu serviços de aferição de pressão, bem como coleta de medidas e glicose.

Para o presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, desembargador Raphael Americano Câmara, o evento é, também, um cuidado com a saúde das servidoras e dos servidores. “É uma forma de cuidar do meio ambiente, também cuidando do ser humano, do servidor, daqueles colaboradores do Poder Judiciário”, concluiu ele.

Ricardo Meneses Miguel, que é psicólogo, apresentou uma exposição de produtos sustentáveis, como fraldas ecológicas, shampoo sólido, composteira doméstica, entre outros objetos ecológicos, cujo uso ele relacionou à melhora da saúde mental.

“Às vezes estamos produzindo, através do consumo, um impacto muito grande e não temos essa reflexão. E aí, você, ao conseguir adotar novas práticas, tem uma nova relação com o meio ambiente que vivemos, e isso vai ter um impacto em nossa vida, e esse impacto é tanto na saúde física quanto mental “, explicou o servidor.

A palestra ministrada pela estrategista de imagem e marca pessoal Lorrayne Maia trouxe o tema “Moda Sustentável”, que reforçou o incentivo à prática de ações sustentáveis em todo o Poder Judiciário capixaba.

“Meu mantra é: ‘é chique repetir’, às vezes as pessoas querem estar sempre com um look novo, look do dia, e pensam, não vou usar, já postei, e a ideia é realmente a gente trabalhar esse mantra”, expôs a palestrante, que acredita que o consumo desnecessário de peças gera danos no meio ambiente.

