Suspeitos são presos pela PM após acompanhamento policial na área do 11º Batalhão

Policiais militares do 13º Batalhão apreenderam arma de fogo e drogas durante policiamento no município de São Mateus, na última segunda-feira (13).

Por volta das 21 horas, no Balneário de Guriri, militares da 4ª Companhia, apoiados pela Equipe da Força Tática deslocaram-se até a Rua 31, lado norte de Guriri, com o intuito de coibir o tráfico de drogas no local.

Os policiais abordaram dois suspeitos que tentaram fugir com a chegada das viaturas. Um dos indivíduos era menor de idade (16 anos) e portava em sua cintura um revólver calibre 38, carregado com quatro munições intactas. Havia, ainda, um estojo deflagrado no tambor da arma, demonstrando que já havia sido efetuado um disparo recentemente. Com o menor também foram encontradas três buchas maconha, dez pinos de cocaína, sete pedras de crack e R$ 306,00 em espécie. Já com o outro abordado, este maior de idade, foram encontrados doze pinos de cocaína, quatro pedras de crack e R$ 32,00 em espécie.

Durante as abordagens os dois detidos relataram a participação de outro criminoso que estava chegando ao local, afirmando que ele também fazia parte da quadrilha e que estaria trazendo mais drogas para serem comercializadas. Com este homem foram encontrados mais 56 pinos de cocaína, 20 pedras de crack e R$ 100,00 em espécie. Ainda nas buscas realizadas no local da abordagem foi encontrada uma balança de precisão.

Todos os abordados, assim como os produtos ilícitos foram conduzidos à presença do Delegado da Polícia Civil no 18º DPJ, em São Mateus.

