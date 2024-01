Suspeitos furtos são presos durante ação conjunta entre PCES e PMES em Boa Esperança

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança e em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu três homens e apreendeu um adolescente por suspeita de envolvimento em crimes de furtos a estabelecimentos comerciais ocorridos na cidade na madrugada de segunda-feira (22). A ação policial ocorreu nessa terça-feira (23).

Após obterem informações de que os suspeitos dos furtos ocorridos em três lojas de Boa Esperança estavam vendendo três motosserras da marca Sthil na internet, foram iniciadas diligências com intuito de identificar os indivíduos.

Diante disso, as forças de segurança se dirigiram à localidade de Dilô Barbosa, na zona rural de São Mateus, pois os investigados seriam moradores da região. No entanto, durante o deslocamento, foi recebida a informação de que um dos suspeitos estaria se deslocando à área urbana de São Mateus.

A informação foi repassada ao Serviço de Inteligência do 13º Batalhão de Polícia Militar, que realizou cerco policial na entrada da cidade e conseguiu prender o indivíduo de 27 anos. O suspeito estava portando uma arma de fogo e tinha mandado de prisão em aberto por roubo. O indivíduo ainda é suspeito de ser autor de uma tentativa de homicídio ocorrida na segunda-feira (22) ocorrida na zona rural de São Mateus.

Em continuidade às diligências na localidade de Dilô Barbosa, as equipes chegaram ao endereço de um indivíduo de 25 anos suspeito de estar anunciando motosserras em seu perfil nas redes sociais. Ao ser abordado, o suspeito informou que os objetos estavam na casa de um outro indivíduo de 22 anos que seria seu colega de trabalho.

Chegando à residência do suspeito, ele atendeu as equipes e confirmou que os objetos estavam no imóvel. No local foram encontrados três motosserras, peças de roupas novas com etiquetas, aparelhos celulares, drogas e um revólver calibre 22.

Ainda na residência, foram encontradas uma jaqueta de cor preta com capuz e um capacete com a viseira vermelha que, de acordo com as investigações, foram utilizados no furto.

Dois indivíduos, já identificados, fugiram pelos fundos do imóvel e não foram localizados até o momento. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido na residência.

Todos os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus. Os maiores de idade foram autuados em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhados ao sistema prisional. O menor foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime e encaminhado ao Ciase.

Texto: Matheus Foletto



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES