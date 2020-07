Suspeitos de tráfico de drogas são presos em flagrante por policiais civis em Vila Velha

A equipe do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), com o apoio da Delegacia Especializada de Roubo a Bancos (DRB), prendeu, em flagrante, nessa quinta-feira (09), dois homens de 27 anos suspeitos de tráfico de drogas. As prisões aconteceram na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

“As investigações do Departamento apontaram a localização dos suspeitos. Com eles, foram apreendidos, aproximadamente, 4,5 quilos de maconha. Os dois são da mesma associação criminosa e atuavam no tráfico de drogas na região”, informou o responsável pela operação, delegado Gabriel Monteiro.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos já tinham passagem pela polícia. “Os dois já foram detidos anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Agora, eles foram autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico”, afirmou Monteiro.

Os suspeitos, conduzidos ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecem à disposição da Justiça.

