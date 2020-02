Suspeitos de tráfico de drogas são presos em flagrante pela equipe do Denarc

Veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem na BR 101 Sul.

Na noite desta terça-feira (18), Policiais Rodoviários Federais realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades do posto de pedágio no município de Mimosos do sul. A abordagem ocorreu no km 452 da BR 101. Durante a fiscalização foram verificados indícios de adulteração dos elementos identificadores do veículo. Após consultas nos sistemas operacionais constatou-se que o automóvel originalmente possuía restrição para Roubo ocorrido no estado do Rio de Janeiro no ano de 2019.

O condutor preso e o veículo apreendido forma encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim.