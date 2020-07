Suspeitos de roubo ‘cinematográfico’ em Guarulhos serão ouvidos após um ano

Polícia Civil / Divulgação Quadrilha roubou ouro e joias de dentro de aeroporto

Suspeitos de participarem do assalto ao terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos , em 2019, serão ouvidos pela primeira vez pela Justiça. As audiências acontecerão por videoconferência . De acordo com o Tribunal de Justiça, a escolha do formato foi motivada pela pandemia da Covid-19 e pela periculosidade dos réus.

As audiências, que precedem o julgamento, contam com depoimentos de testemunhas , réus, acusação e defesa. O crime envolve o roubo de mais de R$ 125 milhões em objetos, que nunca foram recuperados, além de sequestro.

Oito pessoas são investigadas pelo caso, dos quais cinco estão presos preventivamente até o julgamento . Dois são procurados pela polícia e um dos acusados, que estava em prisão domiciliar, faleceu em junho deste ano.

A quadrilha é acusada de utilizar uniformes de policiais federais, além de viaturas clonadas da Polícia Federal , para roubar 770 quilos de ouro, 15 quilos de esmeralda e mais 18 relógios de grife.