Suspeitos de matar jovem com 30 tiros são presos em São Mateus

Duas pessoas envolvidas na morte do jovem de 24 anos, no bairro Seac, em São Mateus, foram presas na tarde desse sábado (3). De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima foi morta a tiros após passar a mão nas partes íntimas da companheira de um dos autores do crime. O homem foi alvejado com pelo menos 30 disparos.

O homicídio foi na madrugada de sábado, por volta das 5h da manhã. A vítima, identificada como Jailson Alcino, estava em um bar na avenida principal, onde ocorria um baile funk, quando teve um desentendimento com um homem por ter tocado nas partes íntimas da mulher dele. + Homem é assassinado a tiros em São Mateus

Durante a briga, Jailson chegou a conseguir sair correndo para a esquina do bar, mas foi surpreendido com disparos do homem que, juntamente com mais amigos, continuou atirando nele mesmo após já ter caído no chão.