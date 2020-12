Suspeitos de furtar loja em Barra de São Francisco são detidos em São Mateus

Todos os envolvidos foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde também foram entregues os materiais recuperados, que foram furtados em Barra de São Francisco.

Duas pessoas foram presas, e um adolescente apreendido, durante uma ação da Polícia Militar que resultou na recuperação de celulares e aparelhos eletroeletrônicos furtados de um estabelecimento comercial em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado.

O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (07). Após verificarem o sistema de videomonitoramento do local, os policiais receberam informações que os envolvidos estavam indo para São Mateus, e realizaram um cerco. C Com eles, foram encontrados celulares.

Ao serem questionados, informaram que o restante do material furtado estava escondido em uma casa no bairro Sernamby, no mesmo município. Lá o restante dos eletroeletrônicos foi encontrado e o último suspeito preso.

