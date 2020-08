Suspeitos de extorquir empresária são presos por policiais civis do 11º Distrito Policial de Jacaraípe

.

Na manhã desta terça-feira (11), a equipe do 11º Distrito Policial (DP) de Jacaraípe prendeu dois suspeitos, sendo um de 22 e o outro de 28 anos, de serem os autores de dois vídeos que ameaçavam e exigiam o pagamento de R$ 20 mil de uma empresária moradora do município da Serra. Os dois foram detidos nos bairros Novo Porto Canoa e Serra Dourada III, respectivamente.

O titular do 11º DP, delegado Rodrigo Rosa, informou que o detido de 28 anos é esposo de uma ex-funcionária da vítima. “O mandado de prisão temporária dele foi cumprido no bairro Serra Dourada III, onde estava escondido na casa da sogra. Já o segundo detido foi preso no bairro Novo Porto Canoa e autuado em flagrante por tráfico de drogas, em posse de uma quantidade de maconha, um colete e um simulacro de pistola, calibre .40”, disse.

O delegado informou que a esposa do detido, que é ex-funcionária da vítima, será ouvida ainda nesta terça-feira (11) para apurar se ela teve alguma participação nos crimes. “Durante as investigações descobrimos que existe ainda um terceiro suspeito de participação no crime. Ele deixou sua residência e fugiu para o Estado da Bahia”, relatou Rodrigo Rosa.

O detido de 28 anos foi autuado por crimes de extorsão, roubo de carro e associação criminosa. Já o jovem foi detido por tráfico de drogas e é investigado pelos mesmos crimes. Eles foram conduzidos para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

O crime

O crime aconteceu após a empresária ter seu carro roubado com seus pertences no dia 13 de junho, em frente a sua loja localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. “Três dias depois, os suspeitos e outro comparsa enviaram dois vídeos para vítima. Em um deles, um homem aparece apontando uma arma em frente ao condomínio da vítima e, no outro vídeo, o homem passa em frente à loja da vítima apontando a arma”, informou o titular do 11º DP, delegado Rodrigo Rosa.

