Suspeitos de assassinar mulher na Serra são presos pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), prendeu e apreendeu criminosos que participaram do assassinato de uma jovem de 22 anos, ocorrido no dia 05 de janeiro deste ano, no bairro Nova Carapina, na Serra.

A vítima, que era dependente química, foi assassinada em uma casa onde usuários de drogas costumavam ficar. Ela começou a furtar e roubar pelo bairro, chamando atenção da polícia para a região e isso não agradou os traficantes locais. “De modo geral, o tráfico não gosta disso. Começamos a fazer diligências logo após o crime, e com a ajuda de denúncias, chegamos aos responsáveis”, explicou a delegada Raffaella Aguiar, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

O suspeito de 18 anos, preso nessa quarta-feira (27), é apontado como coautor e confessou a participação no crime, além de apontar o terceiro envolvido, que seria o mandante do homicídio. “Ele ainda está foragido, mas já com mandado de prisão preventiva em aberto.” disse a delegada.

Raffaella Aguiar acrescentou que, caso tenha informações sobre o terceiro suspeito, o cidadão deve entrar em contato com a Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. “A participação da comunidade é de grande importância para as investigações policiais. A denúncia é totalmente anônima e todas as informações serão apuradas”, garantiu.

O suspeito ainda era menor de idade quando cometeu o crime, por isso, vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ele já se encontra internado no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE).



Outro preso:

Na última fase da operação Caim, realizada no dia 21 deste mês, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), prendeu o executor do assassinato de 30 anos. Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva. O suspeito foi detido no bairro Bela Vista, também no município da Serra.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima, além de corrupção de menores. E já se encontra no Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

