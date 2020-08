Suspeito rouba bíblia de fiel em assalto e deixa alvará de soltura cair na fuga

A PM foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou o bar estava fechado e a vítima já havia se deslocado do local

Durante uma confusão em um bar, um homem não identificado teve a mão decepada. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24/8), no bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista (RR). Segundo o dono do estabelecimento, a confusão começou do lado de fora do bar e, em determinado momento, os envolvidos invadiram o local.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento da briga.

No registro, é possível perceber um dos envolvidos desferindo golpes de faca contra outro homem. Em um dos golpes, a vítima tem a mão decepada. Após a confusão, todos deixaram o local.

Veja o vídeo: IMAGENS FORTES!

(*Meio Norte)