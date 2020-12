Suspeito que dirigia bêbado é detido durante ação conjunta em Venda Nova do Imigrante

Foi realizada, no último sábado (12), a Operação Força Conjunta Contra a Covid-19, com o objetivo de dissipar aglomerações e fiscalizar os bares do município de Venda Nova do Imigrante. A força conjunta é composta pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Na ação foram utilizados nove policiais civis, 12 policiais militares, cinco bombeiros e dois policiais rodoviários federais, além de fiscais da Prefeitura Municipal e equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Durante a ação, ocorreram 15 autuações administrativas por descumprimento à Portaria do Governo do Estado, um auto de prisão, em flagrante, por embriaguez ao volante, seis autos de infração de trânsito, além de ter coibido as aglomerações e festas clandestinas que estavam ocorrendo na cidade no dia da ação.

De acordo com o delegado Alberto Roque, da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, a ação também tem o intuito de orientação. “Além do descumprimento da Portaria do Governo do Estado, por conta da pandemia, estavam ocorrendo bailes clandestinos na rodoviária, no Centro da Cidade. Então, fizemos um trabalho de conscientização nesses bares”, disse o delegado.

A força conjunta irá continuar com mais ações. “Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenham informações de futuros eventos clandestinos, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas”, garantiu Alberto Roque.

