Suspeito é preso após matar homem que teria estuprado sobrinha em São Mateus

O crime ocorreu no dia 13 de outubro do ano passado e estaria relacionado a um suposto estupro que a vítima teria cometido contra a própria sobrinha; prisão ocorreu nesta quarta (1)

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de ter assassinado a tiros um homem de 45 anos, no dia 13 de outubro do ano passado, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o crime estaria relacionada a um suposto estupro que a vítima teria cometido contra a própria sobrinha de 15 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (1), no entanto a informação só foi divulgada nesta sexta-feira (3).

