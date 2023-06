Suspeito de vários roubos é preso em flagrante no Norte do ES

Policiais conseguiram recuperar um smartphone, que havia sido roubado pelo homem. Crimes ocorriam principalmente no centro da cidade

Um homem de 41 anos, suspeito de cometer vários roubos, foi preso em flagrante no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, Welton Ribeiro foi identificado como autor de oito crimes nos últimos 12 dias. Eles aconteceram no Centro e em outros bairros do município. As informações são de A Gazeta.