Suspeito de tráfico é preso com apoio de cão policial Shary em Santa Teresa

Neste sábado (30), policiais militares da 8ª Cia Independente apreenderam grande quantidade de drogas em Santa Teresa com auxílio de cão policial Shary.

Após denúncia de tráfico de entorpecente no Morro do Ramiro, os militares realizaram operação policial, visto que, o local é privilegiado para os traficantes daquela área, devido ter uma excelente visão de quem chega ou sai.

No decorrer do deslocamento para o local, foi revelado que uma das pessoas que estava na escadaria sentado e trajava uma blusa azul de manga cumprida, pegou algumas sacolas entre as cercas de arame e entrou numa residência, sendo que os outros que ali estavam, subiram as escadas, tomando destino ignorado.

Os militares abordaram o denunciado, sendo encontrado com o mesmo a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) e um celular. Dando continuidade os policiais efetuaram busca na residência do suspeito com apoio da equipe do K-9 da 8ª Cia Independente, onde a cadela SHARY localizou na entrada da casa um pote contendo 149 (cento e quarenta e nove) buchas de maconha, 31 (trinta e uma) pedras de crack, 02 (dois) pinos contendo cocaína, certa quantidade de ácido bórico e centenas de embalagens usadas para embalo dos entorpecentes.

O detido e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aracruz.