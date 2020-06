Suspeito de tráfico de drogas é preso por policiais civis em Cariacica

.

A Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e a Guarda Municipal de Vitória, prenderam, em uma ação conjunta na última quinta-feira (25), um suspeito de 26 anos, apontado como o motorista do crime que vitimou um adolescente de 16 anos, na madrugada do mesmo dia, no bairro Andorinhas, em Vitória. O detido foi localizado em Jardim da Penha, com o auxílio do cerco eletrônico de Vitória.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, essa é mais uma ação rápida e exitosa das agências de segurança. “Essa é uma importante prisão pelo tempo resposta. Um suspeito detido e o veículo utilizado apreendido. Deixo claro que todo aquele que quiser cometer crimes no Estado será preso, da mesma forma que esse suspeito foi”, disse.

De acordo com o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, o adolescente foi assassinado por conta da disputa pelo tráfico de drogas. “Existe um confronto entre os bairros Itararé e Andorinhas, e esses indivíduos fortemente armados acabam retirando a vida de pessoas envolvidas com o tráfico e por vezes, também, de pessoas inocentes”, informou.

Ainda de acordo com o delegado as investigações estão apenas no início. “Ainda temos diligências para realizar, suspeitos para prender, além do outro veículo utilizado no crime que ainda precisa ser apreendido. Pedimos a ajuda da população através do Disque-Denúncia 181, para que possamos identificar e colocar atrás das grades os demais criminosos”, disse Cavalcanti.

O inspetor da Guarda Municipal, Prevedello, explicou como ocorreu a ação conjunta. “A guarda fez o cadastro do veículo no videomonitoramento, e através das câmeras inteligentes de segurança, passou para as equipes de rua que um desses veículos, um Prisma branco, ia de Vila Velha, pela Terceira Ponte, no sentido Serra. As guarnições se posicionaram de forma estratégica e com êxito abordamos o veículo. O acusado não apresentou resistência e informou que realmente era o condutor do veículo que fez o ataque em Andorinhas”, relatou.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Ataque em Itararé

De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, a ocorrência em que irmãos gêmeos foram baleados na manhã de quinta-feira (25), próximo ao campo de futebol em Itararé, seria uma forma de revide e vingança a morte do adolescente. O ataque foi realizado por traficante da região de Andorinhas, que são bairros rivais. “Os criminosos foram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento na praça de Itararé e que chegaram a atirar contra os policiais, sendo um militar atingido”, disse o titular da DHPP de Vitória.

