Suspeito de tráfico de drogas é preso por policiais civis em Cariacica

Jardim Camburi será o primeiro bairro da Grande Vitória a receber o projeto piloto para confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) realizado pela Polícia Militar. A decisão foi tratada em reunião realizada na tarde desta terça-feira (10), na sede da 12ª Companhia Independente, em Jardim Camburi, Vitória.

Participaram do encontro o tenente-coronel Mauro, representando o chefe do Estado Maior-Geral da PMES (coronel Mutz); o comandante da 12ª Cia Ind, major Gustavo; o delegado titular de Jardim Camburi, Fabiano Rosa; o promotor Nilton de Barros, representando o Ministério Público (MPES); além de outros representantes da Polícia Civil e oficiais da Unidade.

Durante a reunião foram debatidos alguns aspectos relativos ao fluxo e a metodologia de confecção do TCO com o objetivo de alcançar a praticidade e a economicidade. A ideia é que as lavraturas sejam feitas “in loco”, ou seja, no local na ocorrência ou nas proximidades, para que se evite grandes deslocamentos e oneração do tempo, uma vez que a viatura ficará ausente da comunidade.

Para tanto, as autoridades presentes esclareceram que as viaturas serão devidamente equipadas com a tecnologia necessária à confecção do TCO, com acesso ao Sistema BAON, onde serão inseridas as informações e, quando necessário, haverá o apoio das bases móveis comunitárias. Em situações pontuais, que fugirem à normalidade, o policial militar deverá prosseguir para a delegacia.

Os policiais militares da 12ª Companhia Independente que atuam na região de Jardim Camburi receberão instrução completa de como lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, que já vai ser colocado em prática nesta semana.

O tenente-coronel Mauro, juntamente com os representantes do MP e da PC alinharam passo a passo os procedimentos e tiraram as dúvidas dos oficiais. Para o comandante da Companhia, major Gustavo, a expectativa é de melhora do fluxo de serviço e a simplificação do atendimento ao cidadão.

“Vamos encarar esse desafio com comprometimento. Queremos dar o nosso melhor com essa nova metodologia. Nosso compromisso é absoluto, estou feliz que temos a integração e o apoio dos parceiros para buscar conhecimento e executar um bom trabalho”, afirmou.

Na próxima sexta-feira (13) será o lançamento do projeto piloto na área da 6ª Companhia Independente, em Domingos Martins.

