Suspeito de ter participação no tráfico de drogas é preso pela PM com três armas de fogo em São Mateus

No início da tarde de hoje (17), policiais militares da Equipe K9 da Força Tática, juntamente com militares da 1ª Companhia do 13º Batalhão, detiveram um homem suspeito de ter participação com o tráfico de drogas no bairro Bom Sucesso II, em São Mateus. Com ele foram apreendidas três armas de fogo.

Após receberem as informações, os policiais foram ao local indicado. No endereço do suspeito, os policiais militares visualizaram o criminoso fazendo o manuseio em algo simular a uma arma de fogo.

Ao realizarem buscas no imóvel, os policiais encontraram três armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, carregado com seis munições, uma garrucha calibre 32 e uma espingarda calibre 32. Foram ainda encontradas 192 buchas de maconha, 53 pinos de cocaína e 221 pedras de crack.

O criminoso assumiu a propriedade de todo o material ilícito e confessou que iniciou o tráfico na região. Além disso, revelou que trazia as drogas do município de Aracruz.

O homem foi detido e encaminhado ao plantão policial de São Mateus.