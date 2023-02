Suspeito de tentativa de latrocínio é preso em Vitória

A Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) prendeu, nesta quarta-feira (1º), um homem de 21 anos, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Ele é suspeito de ser o autor de uma tentativa de latrocínio, ocorrida no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na última segunda-feira (30).



No dia do crime, o suspeito, junto com uma adolescente de 17 anos, se passou por comprador de um veículo e usou uma plataforma de compra e venda on-line para atrair a vítima. Após fazer um teste com o carro, o suspeito anunciou o assalto, a vítima reagiu e foi esfaqueada cinco vezes pela adolescente, que estava no banco traseiro. Os suspeitos fugiram a bordo do veículo, que foi encontrado pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na terça-feira (31), no bairro Vale Encantado, também em Vila Velha.



Após ter ciência do fato, a equipe do Departamento Especializado em Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou as primeiras diligências e conseguiu identificar o contato do suspeito de 21 anos. A partir deste momento a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), que, com o número de telefone, conseguiu identificar e localizar o suspeito.



“Realizamos diversas diligências e conseguimos localizar o suspeito no local onde ele trabalhava, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Ele foi encaminhado à DFRV, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio”, conta o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes.



O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça. O caso continua sob investigação da DFRV para identificar e localizar a adolescente envolvida no crime.

