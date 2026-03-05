Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Marilândia

No início da tarde desta quinta-feira (05), policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos, investigado por uma tentativa de homicídio registrada na madrugada do último domingo (1º) no Centro de Marilândia.

De acordo com as investigações, o indivíduo é apontado como autor de golpes de faca contra a vítima, um homem de 38 anos. A motivação do crime ainda está sendo apurada. Informações preliminares indicam que a vítima foi atingida com golpes nas costas, possivelmente enquanto dormia.

Desde o início da semana, a equipe da Delegacia de Polícia de Marilândia realizou diligências para identificar a autoria do crime e representou junto ao Poder Judiciário pela expedição do mandado de prisão preventiva, que foi deferido e cumprido nesta quinta-feira (05).

“O suspeito demonstrou sua frieza e desprezo pela vida humana ao esfaquear a vítima diversas vezes, possivelmente enquanto ela dormia. Nos últimos oito dias, este foi o terceiro mandado de prisão cumprido em Marilândia, todos contra autores de crimes de grande gravidade, evidenciando o compromisso das forças de segurança com a proteção da sociedade”, disse o titular da DP de Marilândia, delegado Landulpho Lintz.

