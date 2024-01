Suspeito de tentar matar seis pessoas é preso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no fim da tarde deste sábado, 20, no km 75 da BR 101, em São Mateus/ES, homem suspeito de estar envolvido em tentativa de homicídio de seis pessoas ocorrido há um mês, em Linhares.

Durante ação de policiamento, os agentes abordaram um veículo GM/Celta, da cor prata. Ao realizarem a verificação da documentação do condutor e da passageira, foi constatado que o primeiro possuía dois mandados de prisão em seu desfavor, sendo um deles por tentativa de homicídio de seis pessoas ocorrido no dia 17/12/23, no bairro Canivete, em Linhares/ES, já a mulher também tinha um mandado de prisão em seu nome e se encontrava com uma tornozeleira eletrônica com o lacre rompido.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus/ES.

Fonte: PRF ES