Suspeito de praticar tentativa de homicídio é detido pela PM em Brejetuba

Na noite de sexta-feira (22), devido à aglomeração de pessoas, perturbação da tranquilidade, muito som alto e desrespeito aos decretos municipais, a Polícia Militar foi acionada para cessar a desordem em estabelecimento comercial no município de Irupi.

Os militares do 14º Batalhão em serviço na cidade com apoio da equipe da Força Tática, após informações de que um estabelecimento comercial estaria descumprindo os decretos municipais, prosseguiram ao local, ao chegarem se depararam com aproximadamente 90 pessoas e 42 veículos (motos e carros). O som alto foi desligado quando as pessoas observaram a chegada das viaturas policiais. Quase ninguém usava máscara

Foi constado ainda que bebidas eram vendidas de forma presencial, geladas e prontas para o consumo, contrariando o decreto municipal, o consumo da bebida ocorria no interior do estabelecimento e na parte externa.

Devido à insistência da maioria das pessoas em permanecer no local, mesmo com a orientação por parte da Polícia Militar, para que encerrassem o evento, foi necessário a intervenção com utilização de técnicas adequadas para que a multidão se dispersasse.

Após a dispersão das pessoas, foi feito contato com o proprietário do estabelecimento que foi orientado sobre o decreto municipal em vigência, na ocasião o cidadão encerrou o atendimento aos clientes.

A ocorrência será informada aos demais órgãos competentes para providências legais cabíveis.

