Suspeito de praticar roubos no Norte do Estado é preso

Um homem foi preso nesta quarta-feira (09), diversos materiais roubados em residências no município de Conceição da Barra e Pinheiros. Na casa do acusado foram encontrados TVs, aparelhos celulares, relógio, câmeras fotográficas, documentos e cartões de crédito.

Segundo a Polícia Militar a prisão do homem aconteceu após levantamentos realizados pela equipe do Serviço Reservado de Inteligência da PM, que conseguiu rastrear um aparelho celular que estaria em Braço do Rio, em Conceição da Barra. Em seguida os militares foram para região a fim de encontrar o ponto exato onde estaria o aparelho e, ao passar por uma residência, um homem demonstrou nervosismo logo que se deparou com a viatura policial, tendo os militares percebido que a localização era a mais próxima indicada pelo rastreamento do objeto roubado.

O homem, que se identificou como Daniel, foi abordado e, após ser informado a respeito do levantamento, ele permitiu a entrada dos militares na residência para averiguação. No entanto, neste momento, um popular chegou ao local e perguntou ao suspeito se Daniel estaria em casa. Segundo a polícia, o homem havia mentido sobre seu nome, sendo constatada em seguida a verdadeira identidade do indivíduo, e que possuía diversas passagens pela polícia.

Informaram ainda que o suspeito foi identificado por algumas vítimas sendo ele o invasor de suas residências, inclusive, no último dia 6 de fevereiro o homem havia cometido um roubo com restrição da liberdade da vítima no município de Pinheiros.

Na casa dele, os militares recuperaram diversos objetos roubados, entre eles TVs, aparelhos celulares, relógio, câmeras fotográficas, documentos e cartões de crédito. O suspeito foi detido e, junto de todos os objetos recuperados.