Suspeito de praticar diversos roubos em ônibus é preso em Cariacica  

Um jovem de 21 anos investigado pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Passageiro (DCCTP), apontado como autor de mais de dez assaltos a ônibus na Grande Vitória, foi preso, nessa terça-feira (07), em Cariacica. O suspeito foi detido por policiais militares que atuam no 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

O titular da DCCTP, delegado Gabriel Monteiro, disse que o detido é investigado há mais de um ano pela unidade. “Essa é uma prisão qualificada, pois ele é considerado de altíssima periculosidade e utiliza o crime como meio de vida. Temos certeza de que os roubos em transporte coletivos vão diminuir, já que ele é responsável por mais de 10 a 15 assaltos a ônibus”, ressaltou.

Os crimes eram cometidos em Vitória e Cariacica. “Ele foi qualificado e reconhecido pelas vítimas. É um homem que precisa ser mantido preso para não trazer mais transtorno à população. Durante a abordagem, ele era agressivo e lesionava as vítimas. Agora, além do mandado de prisão pela violência doméstica pelo qual ele foi detido pela Polícia Militar, nós também pedimos a prisão dele pela prática dos roubos em ônibus”, explicou o delegado.

Gabriel Monteiro disse ainda que os crimes, na maioria das vezes, eram cometidos juntamente com um parceiro. “Já solicitamos as imagens e o comparsa também já foi identificado”, contou.

Após ser ouvido, o suspeito de 21 anos foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde responde por violência doméstica e aguarda a finalização dos inquéritos contra roubos em coletivos.

Prisão

Segundo o capitão Santana, os policiais receberam informações da população em conjunto com os dados levantados pelo serviço de Inteligência do 7º BPM, indicaram o endereço da casa do suspeito. “Os militares foram até o local, fizeram a abordagem e conduziram o suspeito para a 4ª Delegacia Regional (DR) de Cariacica, onde constataram que ele possui mais 10 inquéritos de assaltos a ônibus nas regiões de Cariacica e Vitória”, contou.

O capitão disse ainda que, somente pela Polícia Militar, o jovem já foi detido quatro vezes. “Em duas delas, ele estava conduzindo uma moto roubada e portando um simulacro de arma de fogo e outras duas por posse de entorpecentes”, relatou.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

