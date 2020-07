Suspeito de posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa é preso por policiais civis de São Gabriel da Palha

.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória prendeu, na última sexta-feira (17), um homem de 31 anos, condenado a sete anos e dez meses pelo crime de tráfico de drogas. O mandado de condenação foi cumprido no bairro Tabuazeiro, na Capital.

“O detido havia sido preso, em flagrante, com uma grande quantidade de maconha, no final de 2017, em Anchieta. Ele conseguiu habeas corpus para responder em liberdade e, atualmente, devido à sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Anchieta, estava foragido. Diante disso, realizamos diligências a fim de prendê-lo”, disse o titular da DHPP, delegado Marcelo Cavalcanti.

O delegado informou ainda que um celular foi apreendido durante a operação. “Ele demonstrou resistência quanto à apreensão do aparelho, o qual, após autorização judicial, poderá servir de base para futuras investigações”, afirmou o delegado.

As investigações continuarão para apurar informações preliminares sobre o detido. “Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, destacou.

O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]