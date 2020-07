Suspeito de porte ilegal de arma de fogo é preso por policiais civis de São Gabriel da Palha

.

Policiais civis da Delegacia de São Gabriel da Palha prenderam, em flagrante, nesta quarta-feira (08), um jovem de 18 anos, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu Córrego General Rondon, zona rural do município. Segundo o titular da DP, delegado Rafael Caliman, a equipe policial recebeu uma denúncia de que uma família estava sendo cobrada por três indivíduos e havia indícios de que estivessem armados.

“Conforme foi apurado, esses suspeitos estariam indo à residência das supostas vítimas para cobrar um dinheiro que havia sido emprestado por outra pessoa. De posse dessas informações, nos dirigimos até o Córrego General Rondon e, durante o percurso, os policiais se depararam com um veículo semelhante ao descrito na ocorrência e solicitaram que o veículo parasse”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, três pessoas estavam dentro do veículo. “Durante a revista policial, foi encontrada uma pistola calibre 380, municiada, e dois carregadores na cintura do suspeito de 18 anos. Diante disso, eles foram conduzidos para prestar esclarecimentos na delegacia”, informou o responsável pelo caso.

O delegado também intimou as supostas vítimas para confirmar se houve extorsão. “Elas também compareceram na delegacia e não confirmaram o crime. Por isso, os suspeitos foram liberados”, afirmou o titular da DP.

O jovem foi autuado, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e foi liberado após pagamento de fiança.

