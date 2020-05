Suspeito de plantar maconha é preso em operação conjunta em Montanha

.

Policiais civis da Delegacia de Montanha, com o apoio da Polícia Militar (PMES), prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (13), um homem de 41 anos, suspeito de tráfico de drogas. O detido trabalha com agronomia e estava fazendo uma plantação de maconha. A prisão ocorreu no bairro Brasília, em Montanha.

De acordo com o responsável pelas investigações, delegado Leonardo Ávila, depois que os policiais apuraram o caso, um mandado de busca e apreensão foi solicitado à Justiça. “Ao chegarmos à residência do suspeito, conseguimos localizar com ele, aproximadamente, 215 gramas da droga. Ele informou que já tinha cortado todos os pés de maconha e feito a secagem do produto”, detalhou.

Ainda segundo o delegado, o suspeito alegou que utilizava o entorpecente para uso próprio. “Quando interrogado, ele disse que fazia uso medicinal da planta, mas não encontramos nenhuma receita médica na residência e o autuamos em flagrante por tráfico de drogas”, disse Ávila.

O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM), onde permanece à disposição da Justiça.

