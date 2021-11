Suspeito de matar servidora pública da Bahia é preso em Jaguaré

Vítima era a servidora pública e comerciante Aureny Ferreira dos Santos, que foi morta a pauladas em agosto deste ano, na cidade de Itabela

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (23) na localidade de Córrego do Diolindo, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Jonilson Bispo dos Santos, de 46 anos, tinha mandado de prisão por homicídio, acusado de matar uma servidora pública da Bahia com requintes de crueldade. O crime ocorreu na cidade de Itabela, no Sul da Bahia, em agosto deste ano.