Suspeito de matar criança de 2 anos no ES é apreendido na Bahia

A criança foi atingida por uma bala perdida durante uma briga em razão de um chapéu, em São Gabriel da Palha, em 13 de dezembro

Foi apreendido, no município de Jucuruçu, na Bahia, o adolescente suspeito de ser o autor do disparo que matou uma criança de apenas dois anos, na cidade de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 13 de dezembro e foi resultado de uma briga por causa de um chapéu.

Segundo informações da Polícia Militar baiana, houve uma denúncia de que ele estava no distrito de Monte Azul, na cidade onde foi encontrado. Em posse de um Mandado de Internação provisória, proveniente da comarca de São Gabriel da Palha, militares estiveram no local indicado e realizaram a detenção do mesmo. O adolescente foi apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas para adoção de medidas cabíveis .

O caso

Um menino de dois anos foi atingido por uma bala perdida no bairro Gustavo Boni, em São Gabriel da Palha. Após ser socorrido por vizinhos, ele foi encaminhado em estado grave para um hospital em Colatina. Posteriormente, ele não resistiu e morreu.

Segundo a Polícia Militar, o disparo que atingiu a criança, que brincava no quintal de casa, foi realizado durante uma briga em um bar. De acordo com moradores, dois homens se desentenderam, quando um realizou disparos em direção a outro. Após o crime, o suspeito fugiu.

A discussão, que terminou em tentativa de homicídio, ocorreu durante a cobrança do valor de um chapéu. O médico que atendeu a criança disse que ela foi atingida na região da nuca e o projétil ficou alojado em sua cabeça.

(*Folha Vitória)