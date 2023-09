Suspeito de matar animal não comparece a reunião

O caso do cachorro Churros, morto a tiros em Guarapari no dia 9 de setembro, voltou à tona na reunião desta quinta-feira (28) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais. O suspeito de ter matado o animal foi intimado pela segunda vez, mas não compareceu. “Ele fugiu mais uma vez”, afirmou a presidente do colegiado, Janete de Sá (PSB).

O suspeito também não havia se apresentado ao encontro promovido pela CPI da vez passada. Na ocasião, o colegiado chegou à conclusão que o animal não foi agressivo contra o suspeito de efetuar os disparos, um subtenente aposentado da Polícia Militar (PM) do estado de Minas Gerais (MG). Ele também não tinha se apresentado nessa reunião.

A CPI está vendo uma forma para que ele seja obrigado a comparecer para prestar esclarecimentos. “Nós vamos ingressar em juízo com um pedido de reversão do habeas corpus preventivo, porque, enquanto isso, nós não podemos fazer a medida coercitiva”, informou a deputada Janete de Sá.

Fotos da reunião

O procurador da Assembleia Legislativa (Ales) que auxilia o trabalho da CPI também se manifestou: “Uma vez que a questão foi judicializada por meio do habeas corpus impetrado pelo investigado, agora o próximo passo nosso é prestar as informações dentro do habeas corpus e tentar reverter essa decisão judicial”, explicou Eduardo Rocha Lemos.

“Infelizmente, no momento, há uma decisão que garante a ele o direito de não vir. A ideia é justamente prestar as informações adequadas ao Tribunal de Justiça para que eles possam reconsiderar essa decisão que, pelo menos na nossa visão, não se coaduna com a melhor jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, concluiu o procurador da Ales.

A representante do Ministério Público Estadual, a procuradora de Justiça Edwiges Dias, relatou a atuação do MPES nesse caso:

“Nós, da Coordenadoria de Proteção e Defesa da Fauna, junto com o promotor de Justiça da comarca de Guarapari, formulamos diversos pedidos ao juízo, dentre os quais o retorno do indiciado e aqui investigado para o município de Guarapari, onde ocorreram os fatos e que lá permaneça. Então, já foi apresentada em juízo essa manifestação. Está no aguardo da decisão judicial que, acredito, não seja prolatada pelo mesmo magistrado da primeira decisão, que o liberou”, disse.

Perícia

Durante a reunião da CPI também foram apresentadas as imagens da perícia feita pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O laudo concluiu que o tiro foi efetuado de cima para baixo, atingindo órgãos internos. A bala entrou pelo dorso e saiu pelo flanco esquerdo.

“Nada justifica o ato covarde, bárbaro e cruel desse policial militar aposentado”, afirmou Janete ao ponderar que houve “negligência” por parte da dona do animal em passear sem a guia.

Também participaram de forma on-line os deputados Alexandre Xambinho (PSC) e Sergio Meneguelli (Republicanos), além do titular da Delegacia de Meio Ambiente, Eduardo Passamani, e representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Fonte: POLÍTICA ES