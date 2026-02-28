Suspeito de matar a mãe é decapitado com lâmina de barbear na cadeia

Um homem de 31 anos, identificado como Washington Ramos Brito, morreu na madrugada deste sábado (28) dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Ele havia sido preso três dias antes, suspeito de matar a própria mãe.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais penais flagraram um detento com a cabeça da vítima dentro da cela. Dois presos confessaram a autoria do crime.

O que diz a polícia

De acordo com o registro:

Washington deu entrada no CDP no dia seguinte à prisão

Na madrugada deste sábado, agentes encontraram o crime já consumado

Dois detentos assumiram participação

A motivação alegada teria sido revolta pelo crime contra a mãe

Os suspeitos foram presos em flagrante e devem responder por homicídio com agravantes de motivo fútil e meio cruel.

A cela foi isolada para perícia técnica.

Prisão anterior

Washington Ramos Brito havia sido detido por suspeita de matar a mãe, Angelina Maria Ramos, de 58 anos, na casa da família, na zona sul de São Paulo.

O corpo da vítima foi encontrado por outro filho, que acionou a Polícia Militar.

O caso será investigado pelas autoridades para esclarecer todas as circunstâncias.

