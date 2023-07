Suspeito de mandar matar 3 crianças no norte do ES é preso em São Paulo

De acordo com o secretário Alexandre Ramalho, o detido ainda tinha sete mandados de prisão em aberto, sendo seis no Espírito Santo e um em solo paulista

Um homem, suspeito de mandar matar três crianças, de 8, 10 e 12 anos, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi preso durante uma operação policial em São Paulo na madrugada desta quinta-feira (6). Parte da ação foi filmada e registrada nas redes sociais do secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho. A identidade do detido não foi informada. As informações são de A Gazeta.

Segundo o secretário da Sesp, ele tinha sete mandados de prisão em aberto, sendo seis no Espírito Santo e um em solo paulista. Entre as vítimas dos crimes, estão os irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8, mortos a tiros dentro de casa, no distrito de Braço do Rio, enquanto dormiam, na madrugada do dia 16 de outubro de 2021.