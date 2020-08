Suspeito de latrocínio é preso em Montanha

.

Na manhã desta sexta-feira (21), policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar que atua no município, cumpriram um mandado de prisão temporária de um jovem de 21 anos. Ele é suspeito de cometer o latrocínio de um homem de 41 anos, na tarde do dia 25 de julho, no município. Ele foi detido no bairro Fundão, em Montanha.

Segundo o titular da DP de Montanha, delegado Leonardo Ávila, o detido já estava sendo monitorado pelos policiais instantes antes da prisão. “Após sair da casa de familiares, o suspeito foi abordado pelos policiais e empreendeu fuga por meio da casa de vizinhos, mas foi detido logo em seguida quando ingressou em uma das casas”, afirmou.

O delegado informou que o corpo foi encontrado no dia 27, após a polícia ser acionada pelo irmão da vítima. “Inicialmente, o fato foi registrado como morte natural, pois não havia indícios de morte violenta no corpo da vítima. Iniciamos as investigações e, a partir de elementos coletados no local onde o corpo foi encontrado, verificamos que se tratava de um crime. Após a perícia no corpo da vítima, foi constatado que ela levou um golpe no pescoço e isso causou a sua morte”, explicou.

Em depoimento, o suspeito confessou a autoria do crime. “Ele é usuário de drogas e explicou que matou a vítima para poder roubar o dinheiro do auxilio, cartões bancários, documentos e outros pertences”, contou Leonardo Ávila.

O delegado disse também que o detido tem passagens na polícia por furtos, crime relacionado à Lei Maria da Penha e envolvimentos com entorpecentes.

O detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]