Suspeito de incendiar casa dos pais do ex-companheiro em Marechal Floriano é preso em flagrante na Serra

Na tarde dessa quinta-feira (19), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, prendeu em flagrante um comissário de bordo, de 26 anos, suspeito de atear fogo na residência dos pais do ex-companheiro, na zona rural do município.

A prisão foi realizada em um comércio localizado no município da Serra, onde a vítima, também de 26 anos, trabalhava. O suspeito é natural do Estado do Rio de Janeiro e residente em Dubai, nos Emirados Árabes, onde atua como comissário de bordo. Ele teria retornado ao Brasil com o objetivo de reaver um notebook que alegava ser de sua propriedade e que se encontrava com o ex-companheiro.

De acordo com as informações preliminares, o equipamento estava na residência dos pais da vítima, no interior de Marechal Floriano. Aproveitando-se da ausência dos proprietários, que estavam trabalhando no momento, o suspeito entrou no imóvel e retirou o notebook. Posteriormente, ao constatar que o aparelho tinha senha de acesso definida pelo ex-companheiro, entrou em contato solicitando o desbloqueio, o que foi negado.

Ainda conforme apurado, o suspeito passou a enviar mensagens com ameaças, afirmando que colocaria fogo na residência caso a senha não fosse fornecida. Após as ameaças, ele teria ateado fogo no imóvel e deixado o local levando o equipamento, com a intenção de retornar para Dubai naquela noite.

Na delegacia, a vítima relatou que manteve relacionamento com o suspeito por aproximadamente três anos, estando separados há cerca de um ano. Informou ainda que, após o término, ficaram pendências financeiras e que o investigado estaria utilizando seus dados pessoais para solicitar linhas telefônicas, possivelmente com o intuito de causar prejuízos financeiros.

Por volta das 14h, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima no município da Serra, onde teria exigido que sua conta fosse excluída do computador. Diante da impossibilidade imediata, ele danificou dois celulares e um computador do estabelecimento, causando prejuízos, além de agredir a vítima, sendo contido por seguranças.

A vítima também apresentou mensagens do suspeito com teor ameaçador, além de ameaças de incendiar a casa de sua mãe. Após tomar conhecimento do incêndio, a vítima entrou em contato com a mãe, que confirmou que a residência havia sido atingida pelo fogo.

“Tão logo os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, foram iniciadas diligências imediatas que culminaram na localização e prisão em flagrante do suspeito, no município da Serra. Ele foi conduzido à unidade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, delegado Luciano Paulino.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, dano, extorsão e incêndio, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

